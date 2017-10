Dos intoxicats lleus per un foc en un laboratori d'Avinyó

Dos treballadors d'un laboratori situat al carrer Indústria número 1 d'Avinyó van ser atesos pel SEM per haver inhalat fum, ahir a 2/4 de 6 de la matinada, a causa d'un incendi a l'empresa. Les dues persones afectades no van necessitar el trasllat hospitalari i van ser donades d'alta in situ.

El foc, segons fonts dels Bombers de la Generalitat, es va declarar per causes que s'estan investigant en un entresolat del laboratori, on hi havia material d'oficina. Quan els Bombers hi van arribar (hi van desplaçar cinc vehicles), els treballadors ja havien controlat l'incendi. Els efectius, aleshores, van finalitzar les tasques d'extinció i van ventilar les instal·lacions, on hi havia força fum. El SEM va atendre allà mateix dos treballadors.