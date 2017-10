Tercer accident mortal en quatre mesos a l'eix Diagonal, entre Manresa i Vilafranca

Dos veïns de Cornellà de Llobregat van morir dimarts al migdia en un accident de trànsit a l'eix Diagonal (C-15), a la Pobla de Claramunt. Es tracta del tercer accident mortal que hi ha en aquesta carretera en els darrers quatre mesos, en el tram entre Manresa i Vilafranca, i que han deixat un total de quatre víctimes mortals.

L'accident, segons fonts del Servei Català de Trànsit, va tenir lloc dimarts a 3/4 de 2 del migdia, al punt quilomètric 43 de la C-15, al terme de la Pobla de Claramunt, entre Igualada i Capellades.

Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal en la qual es van veure implicats tres turismes, segons les mateixes fonts. Com a conseqüència, els dos ocupants d'un dels turismes, el conductor i la passatgera davantera, van perdre la vida. Es tracta d'un home de 52 anys, F. F. L., i d'una dona de 56 anys, L. F. L., tots dos veïns de Cornellà de Llobregat.

L'accident de trànsit, a més a més, va provocar dos ferits, un dels quals greu, per la qual cosa va haver de ser traslladat en un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital de Bellvitge. L'altre ferit, menys greu, va ser traslladat en ambulància a l'hospital d'Igualada.

Arran de la incidència, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, i cinc ambulàncies i l'helicòpter del SEM. A causa de l'accident, la via va estar tallada en els dos sentits durant dues hores i mitjana, i el trànsit es va desviar per l'interior de la Pobla de Claramunt.

Fa només un mes, ja hi va haver un accident mortal en aquesta mateixa carretera, a pocs quilòmetres de diferència. El sinistre va passar l'1 de setembre al quilòmetre 35,8, a Vallbona d'Anoia, on van xocar un camió i un cotxe. Com a conseqüència, va perdre la vida el conductor del turisme, un veí de Tiana.

En el tram de l'eix Diagonal entre Manresa i Igualada, el 9 de juny també va perdre la vida un noi de 34 anys de Navarcles en un accident a Castellfollit del Boix. El navarclí conduïa un cotxe que va xocar frontalment amb una furgoneta. Es dóna el cas que el tram de l'eix Diagonal entre Manresa i Vilafranca es va fer amb un únic carril per sentit de circulació.