Demanen cinc anys de presó per agredir un vianant a Manresa i robar-li 30 euros

La fiscalia demana cinc anys i mig de presó per a un home acusat d'agredir violentament un vianant a Manresa per acabar robant-li 30 euros. L'acusat va abordar la víctima perquè suposadament devia diners a una amiga seva. El judici serà la setmana vinent al Jutjat Penal 2 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van tenir lloc el 22 de febrer del 2016 cap a les 11 de la nit. L'acusat, Antonio C. M., va abordar un vianant al carrer Codinella, a Manresa, a qui presumptament ja coneixia. «Deus diners a la meva amiga. Et mataré, sé on vius. Dóna'm tots els diners que tinguis, dóna'm les ulleres, l'Iphone...», li va dir l'acusat, segons la fiscalia. Quan l'al·ludit s'hi va negar, Antonio C. M. li va propinar presumptament una puntada de peu al pit i el va empènyer, tot fent-lo caure a terra. Aleshores, li va agafar 30 euros i un encenedor que duia en una butxaca i li va continuar donant puntades de peu, segons el fiscal. Com a conseqüència dels fets, l'agredit va resultar ferit per diverses contusions i per una fractura en un dit.

La fiscalia considera el cas com un delicte de robatori amb violència i un altre delicte de lesions. Pel conjunt dels dos delictes, demana per a l'acusat una pena de cinc anys i mig de presó.

D'altra banda, vol que el processat indemnitzi la víctima amb 630 euros per les ferides, a més a més dels 30 euros que li va sostreure. El judici se celebrarà el proper dilluns al matí al Jutjat Penal 2 de Manresa.