Un incendi forestal obliga a tallar un carril de la C-16, a Bagà

Un petit incendi forestal ha obligat a tallar aquest divendres a la tarda el carril en sentit nord de la C-16, a Bagà, segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat.

El foc s'ha declarat a 2/4 de 6 de la tarda per causes que es desconeixen, malgrat que inicialment semblava que hauria estat originat per una línia elèctrica, extrem que els Bombers no poden confirmar.

Fins a l'indret dels fets s'hi han desplaçat set dotacions i dos mitjans aeris dels Bombers, que han pogut donar ja per estabilitzat el foc.