Jutgen un berguedà per intentar sostreure 1.200 euros d'una targeta de crèdit

El Jutjat Penal 2 de Manresa jutjarà la setmana que ve un veí del Berguedà acusat d'haver intentat sostreure 1.200 euros de la targeta de crèdit d'un altre individu. La fiscalia demana per a ell dos anys de presó per un delicte d'estafa.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el febrer del 2016. L'acusat, Radur N. B., de nacionalitat romanesa, es va apoderar de la targeta de crèdit de la víctima i va aconseguir fer diverses compres amb ella. Primerament, va realitzar tres operacions de compra per imports baixos (concretament, de 61,40 euros, de 15,36 euros i de 30 euros). Després va aconseguir realitzar una compra per 318,75 euros, a www.planetsports.com. Finalment, quan va fer una nova compra per 812 euros, l'operació va ser retinguda per l'entitat bancària.