Jutges de Manresa, Solsona i Igualada investiguen els Mossos per suposada inactivitat l'1-O

Un total de disset jutjats de guàrdia de Catalunya han rebut denúncies de particulars contra els Mossos d'Esquadra per suposada inactivitat durant el referèndum de l'1 d'octubre, per no haver tancat col·legis electorals. Entre ells, hi ha diversos jutjats de la Catalunya Central, com ara Manresa, Solsona, Igualada, Martorell i Puigcerdà, els quals han obert diligències al respecte, segons ha informat el TSJC.

En concret, el Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa ha obert diligències per una denúncia per desobediència per inactivitat dels Mossos. El Jutjat 1 d'Igualada ha rebut quatre denúncies al respecte, mentre que el Jutjat de Solsona n'ha rebut una més.

En el cas del Jutjat de Puigcerdà, té tres diligències obertes: una per inactivitat dels Mossos, una per revelació de secret per ús de dades personals i una per lesions lleus. Pel que fa al Jutjat 2 de la Seu d'Urgell, el jutge ja ha demanat informació als Mossos per una denúncia de desobediència.

Els Mossos d'Esquadra han defensat sempre que diumenge van complir l'ordre judicial allà on va ser possible, sense que afectés la convivència ciutadana, tal i com havia assenyalat la jutgessa del TSJC en la seva resolució. En molts col·legis, es van trobar al matí més de 200 persones bloquejant l'accés, amb la qual cosa era impossible accedir-hi sense fer ús de la violència. Malgrat tot, els Mossos van tancar el doble de col·legis que les policies espanyoles (aquestes últimes, fent ús de la força).