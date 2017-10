Demanen deu anys de presó per integrar una xarxa de prostitució i drogues a l'Alt Urgell

L'Audiència Provincial de Lleida jutjarà la setmana vinent, del 9 a l'11 d'octubre, set persones (sis homes i una dona) acusades de formar part d'una xarxa de prostitució i tràfic de drogues a la comarca de l'Alt Urgell.

El principal punt de venda de drogues i on tenien controlades les dones que obligaven a prostituir-se era un habitatge situat al polígon industrial de Montferrer, tot i que també operaven des d'altres punts de la Seu d'Urgell, els seus voltants i Andorra.

La fiscalia demana deu anys de presó per a cadascun d'ells. Concretament demana per a cadascú dos anys de presó per un delicte de pertinença a grup criminal, cinc anys de presó més i una multa de 400 euros per un delicte de tràfic de drogues i tres anys de presó i una multa de 9.720 euros per un delicte de prostitució. L'operació policial es va iniciar durant una actuació dels Mossos d'Esquadra amb unes ciutadanes brasileres i es va efectuar entrades als domicilis el 2 de setembre del 2015.

Segons l'escrit del ministeri públic, durant una actuació amb unes ciutadanes brasileres, els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement que en un habitatge del polígon industrial de Montferrer, conegut com a Club Venus, s'exercia de manera clandestina la prostitució i es traficava amb substàncies estupefaents, que es venien als clients perquè les consumissin allà mateix o fora. Els agents van fer tasques de vigilància per confirmar aquestes informacions.

Segons les investigacions, els serveis de prostitució, a més del conegut com a Club Venus, també es duien a terme en habitatges particulars de la Seu d'Urgell, els voltants i Andorra.

Aquest servei l'oferien dones, la majoria d'origen brasiler, que dormien en lliteres al club, fins a sis per habitació. A més, estaven vigilades i havien d'informar els acusats si volien sortir de l'habitatge. En aquest pis hi havia càmeres a les habitacions on es practicava la prostitució i les dones tenien instal·lats micròfons a les habitacions on dormien. Els acusats es quedaven entre el 40% i el 50% de l'import dels serveis sexuals.