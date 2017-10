Una dona resulta ferida en bolcar el seu cotxe a Guixers

Una dona de 66 anys va resultar ferida ahir al matí en accidentar-se en un camí de Guixers, segons van explicar fonts dels Bombers. Els fets van tenir lloc a 3/4 d'11 del matí a la zona de Cal Felipó, quan, per causes que es desconeixen, el cotxe on viatjava la víctima es va accidentar i va bolcar. El cotxe tombat va tallar completament el camí. Com a conseqüència de l'accident, la dona es va fer una fractura al braç. Fins a l'indret s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Bombers i l'helicòpter del SEM, que va fer l'evacuació de la dona a l'hospital.