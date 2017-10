Mor un motorista de 69 anys en un accident a Guardiola de Berguedà

Un motorista ha mort aquest dissabte en un accident a la C-16, en el tram de Guardiola de Berguedà. L'accident s'ha produït quan la moto ha col·lidit contra un turisme en el punt quilomètric 113 de l'Eix del Llobregat a les 14.18 hores.

Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els efectius d'emergències no ha pogut fer res per salvar la vida del conductor de la motocicleta, D.R.C, de 69 anys i veí d´Igualada.

A causa de l'accident, s'ha donat pas alternatiu als vehicles dels dos sentits de la marxa fins a les 16.50 hores, quan s'ha normalitzat la circulació en aquest punt.

Els Bombers han informat d'un segon accident a 3/4 de 5 de la tarda entre dos turismes a tan sols mig quilòmetre d'on ha tingut lloc la primera topada, on hi hagut un ferit de caràcter lleu. Els dos vehicles accidentats ja han estat retirats de la via.