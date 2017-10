Un veí de Puig-reig s'enfronta a nou anys de presó per abusar de la fillastra

Seu de l´Audiència Provincial de Barcelona, on se celebrarà la setmana que ve el judici

La fiscalia demana nou anys de presó per a un veí de Puig-reig acusat d'haver absusat sexualment de la seva fillastra, menor d'edat, durant gairebé un any, primer a la localitat berguedana i després a Manresa. El judici se celebrarà dimecres vinent a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van tenir lloc entre els mesos de gener i novembre del 2012. L'acusat, Juan R. M., amb antecedents penals, residia en un domicili de Puig-reig juntament amb la seva esposa i la filla d'ella, que aleshores tenia 15 anys d'edat. Posteriorment, es van traslladar tots tres en un pis de Manresa, on van continuar els fets.

Durant aquest període, assegura la fiscalia, l'acusat, tot guiant-se per un ànim libidinós i de satisfacció sexual, va sotmetre la víctima a diversos tocaments i a actes de penetració vaginal, que es repetien aproximadament un cop al mes. El processat podia actuar d'aquesta manera, assenyala la fiscalia, perquè es valia de l'avantatge que li suposava la relació de convivència i familiar, ja que era marit de la seva mare, i de l'escala de valors de la mateixa menor. La noia, des de la seva infància, havia internalitzat com a normes conductuals bàsiques i inqüestionables un respecte absolut cap a la dependència jeràrquica i la necessitat d'obeir el cap de família.

La fiscalia considera els fets un delicte continuat d'abús sexual amb penetració, per la qual cosa demana per a l'acusat la pena de nou anys de presó. A més a més, vol que se li imposi una mesura de llibertat vigilada per un període de deu anys, que s'executarà amb posterioritat a la pena privativa.

Finalment, el ministeri públic reclama que el processat indemnitzi la víctima amb la quantitat de 120.000 euros. El judici se celebrarà dimecres al matí a la secció 20a de l'Audiència de Barcelona.