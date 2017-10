Detingut el conductor d'un cotxe acusat de l'accident mortal d'un motorista a l'Alt Urgell

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home francès de 39 anys, originari de Txèquia, acusat d'haver provocat l'accident mortal d'un motorista, aquest diumenge a la tarda a Peramola (Alt Urgell). La víctima és un veí de 40 anys de Montornès del Vallès.

Els fets, segons ha explicat el cos policial, van tenir lloc a 3/4 de 7 de la tarda, al punt quilomètric 147 de la C-14, al terme municipal de Peramola.

L´accident es va produir quan un cotxe va iniciar l'avançament d'una motocicleta en el moment en què s'apropava un altre turisme en sentit contrari. Per aquest motiu, va retornar al carril, tot colpejant la motocicleta per la part posterior. Com a conseqüència d'aquest impacte, la motocicleta va perdre el control i va topar frontalment amb un altre vehicle que circulava en sentit contrari. El conductor de la moto va morir i l'acompanyant va resultar ferida menys greu.

Els agents de trànsit desplaçats al lloc, davant les evidències de l'accident i la declaració de testimonis, van detenir el conductor de vehicle com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu. El detingut passarà avui a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia en funcions d'instrucció de Solsona.