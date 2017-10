Un camió xoca amb una façana a Esparreguera

Un camió que circulava aquest dilluns per Esparreguera va xocar accidentalent amb el pilar d'una façana, segons fonts dels Bombers. La incidència va tenir lloc a 1/4 de 10 del matí en un bloc situat a la cruïlla entre els carrers Arbres i Sant Antoni. Com a conseqüènica, el camió es va endur la cantonada d'una terrassa. Els Bombers van sanejar l'edifici i van comprovar que no hi hagués cap fuita de gas.