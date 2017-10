Demanen 13 anys de presó per apunyalar dos nois a la Festa Major de Sant Vicenç

Esplanada que va acollir les atraccions de la festa major, on van tenir lloc els fets

La fiscalia demana tretze anys i nou mesos de presó per al jove que va apunyalar dos nois a la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet de l'any passat (un dels quals va resultar ferit de gravetat) i que, seguidament, va assaltar la comissaria de la Policia Local. L'acusat, Allali N., de 29 anys d'edat, serà jutjat la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc la matinada de l'11 de juliol del 2016, al descampat ubicat entre les carrers Barcelona, Mestre Massana, Sant Joan i passatge dels Catalans, on hi havia instal·lades les atraccions de fira.

En el transcurs d'una discussió entre el processat i un grup d'amics (que estaven celebrant la festa), l'acusat va agredir un dels joves i li va clavar una navalla de 7,5 centímetres de fulla, amb la intenció de posar fi a la seva vida, segons la fiscalia. L'agressor, en concret, el va apunyalar a l'esquena, a l'altura de la columna vertebral, després de l'intent fallit de propinar-li una ganivetada al coll, segons el ministeri públic. L'acusat li va provocar una ferida incisa de dos centímetres de longitud, a banda d'erosions i hematomes.

Seguidament, segons afegeix l'escrit d'acusació pública, va atacar amb la mateixa navalla un amic de la víctima, que havia acudit a auxiliar-la. En aquest cas, l'atacant li va propinar diverses ganivetades als dits de la mà esquerra, que l'agredit, amb ànim de defensa, havia alçat per evitar que li clavés la navalla en altres parts del cos. Per aquest motiu, l'acusat li va provocar diverses ferides als dits. Tots dos ferits van requerir tractament mèdic i quirúrgic i, com a seqüeles, tenen diverses cicatrius amb un perjudici estètic lleu, segons la fiscalia.

Després de cometre les agressions, l'acusat va fugir del lloc dels fets i, al cap d'una estona, es va dirigir a les dependències de la Policia Local de Sant Vicenç, situades a la plaça de l'Ajuntament. Tot i que les instal·lacions estaven tancades, per falta de personal, l'acusat va accedir al seu interior després de destrossar el vidre de la porta principal. En trencar-lo, l'acusat es va ferir ell mateix i va deixar restes de sang.

La fiscalia atribueix a Allali N. un delicte d'homicidi en grau de temptativa, un altre de lesions amb instrument perillós i un tercer delicte de violació d'oficines professionals. Per tot plegat, sol·licita una pena de 13 anys i 9 mesos de presó, a banda del pagament d'una multa de 2.700 euros.

A més, reclama que indemnitzi amb 5.038 euros el conjunt de les dues víctimes (per les lesions i seqüeles) i amb 370 euros l'Ajuntament de Sant Vicenç, pels danys causats a la comissaria local.