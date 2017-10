La Guàrdia Civil acusa els Mossos de mostrar un «to amenaçador» a Sant Joan l'1-O

ARXIU PARTICULAR

La Guàrdia Civil assegura que els Mossos d'Esquadra van oferir un "to amenaçador" durant l'enfrontament que hi va haver entre agents dels dos cossos a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, que va ser gravat per diversos testimonis, durant el referèndum de l'1-O.

Així figura en l'informe que la Guàrdia Civil ha remès al Jutjat d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, al qual ha tingut accés l'agència Efe. L'informe recull diverses actuacions dels agents de l'Institut Armat a col·legis i instituts catalans durant l'1-O, entre els quals Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa.

En l'informe, però, no s'esmenta que, a l'IES Quercus de Sant Joan, un dels mossos va rebre un cop de porra d'un antiavalot, quan va anar a demanar-los explicacions per les càrregues violentes contra les desenes de ciutadans que hi havia congregats. L'actuació de la Guàrdia Civil a Sant Joan va causar diversos ferits.

Segons assegura l'informe de la Guàrdia Civil, però, a l'IES Quercus, "diversos mossos es van interposar davant la formació d'agents que avançava al centre i, en to amenaçador, els van requerir autorització judicial". Segons l'informe, tot això va succeir mentre diverses persones animaven al crit de "mossos, mossos".

El document també diu que, en aquest centre, després que la Guàrdia Civil trenqués el vidre de l'IES, un antiavalot va rebre l'impacte d'una cadira metàl·lica que va ser llançada per una persona que es trobava a l'interior de l'institut.

La Guàrdia Civil també esmenta el cas de Fonollosa per assegurar que els Mossos d'Esquadra es miraven des de la distància la multitud congregada als col·legis, "amb una actitud totalment passiva", segons l'Institut Armat. El document esmenta altres casos a Catalunya on es va produir aquesta presumpta actitud.