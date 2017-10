Els Agents Rurals recullen en un mes prop de 350 exemplars de fauna salvatge

Els AgentsRurals han efectuat durant el mes de setembre un total de 348 recollides de fauna salvatge autòctona, segons van informar ahir el cos rural de la Generalitat. Els animals s'han traslladat a centres de fauna del departament de Medi Ambient, per tal de rebre tractament veterinari. Si es recuperen, es podran retornar a la natura. Entre els animals recollits hi ha un aufrany ( Neophron percnopterus).

Segons expliquen els Agents Rurals, es tracta d'una de les quatre aus rapinyaires pròpies de Catalunya i una de les més peculiars, per les seves característiques. A diferència de les altres aus rapi-nyaires, migra cap a l'Àfrica, és molt més petita i sembla que porti una màscara a la cara (on no té plomes). Segons els Agents Rurals, es tracta d'una au escassa, tot i que és més regular a les comarques del Prepirineu, al Pirineu Occidental i a la plana de Lleida.