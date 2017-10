Cacen un conductor circulant a 223 km/h a l'eix Transversal, a Sant Fruitós

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment un home de 57 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, per doblar la velocitat màxima a l'eix Transversal. Els fets, segons fonts policials, van tenir lloc dijous de la setmana passada, durant un control de velocitat a la carretera C-25, a l'altura del punt quilomètric 137,5, al terme municipal de Sant Fruitós. Cap a les 7 de la tarda, els agents van detectar un turisme circulant a 223 km/h, quan la velocitat màxima permesa de la via és de 120 km/h. Els agents van aturar al conductor i el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària.