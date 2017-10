Reingressa provisionalment a presó l'ultra polèmic de Balsareny

L'ultra de Balsareny que va ser denunciat pels Mossos per intentar boicotejar la Marxa de Torxes i que causava problemes d'inseguretat al poble ha reingressat provisionalment a la presó de Lledoners, on continua complint una condemna, malgrat que fins ara estava en llibertat condicional.

Segons van explicar fonts judicials ahir a aquest diari, el jutge l'ha retornat provisionalment al segon grau penitenciari, per causes que ahir aquest diari no va poder determinar. El seu ingrés a presó, però, no ha arribat com a conseqüència de cap actuació policial, ni dels Mossos ni de cap altra policia. L'home, Raul M. P., és simpatitzant del partit d'extrema dreta Vox i s'havia fet popular a les xarxes per despenjar estelades i penjar banderes espanyoles.