El remolc d'un cotxe surt de la via, a Cardona

Un remolc que transportava un cotxe que circulava per Cardona, pel sector del pavelló de la població, ha sortit de la via i ha quedat travat amb una senyal de trànsit, aquest dimecres, cap a 2/4 de 7 del matí. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, l'incident no ha provocat ferits, i hores d'ara estan treballant juntament amb la Policia Local de Cardona per posar el vehicle a la calçada.