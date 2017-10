La DGAIA reconeix falta de centres per acollir l'«allau» de menors no acompanyats

La direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha reconegut que busca instal·lacions a tot Catalunya per poder acollir «l'allau» de menors no acompanyats que arriben a Barcelona des de l'estranger, 904 del començament d'any ençà. Un dels centres d'acollida de menors és actualment l'Estrep, situat a Sant Salvador de Guardiola.

La fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, va instar ahir la DGAIA a corregir la «lamentable» situació que pateixen els menors arribats sols de l'estranger quan esperen destí durant hores en condicions «inadmissibles» a l'àrea de custòdia de la Ciutat de la Justícia. En un escrit, la fiscal demana a la DGAIA que adopti amb caràcter «urgent i prioritari» les mesures necessàries per posar fi a la «lamentable» situació d'aquests menors, que de vegades estan més de 48 hores en una sala d'espera, dormint en matalassos a terra, esperant que se'ls assigni plaça en un centre d'acollida o d'atenció immediata.

Fonts de la DGAIA van informar a Efe que ha adequat unes instal·lacions dins de la Ciutat de la Justícia més confortables que s'usaran a partir d'aquesta nit per acollir, d'una forma més educativa, els menors no acompanyats que han d'esperar fins a tres dies per ser acollits en un centre una vegada comprovada la seva edat. La DGAIA va admetre que molts menors que arriben a l'estat sense acompanyants han de pernoctar als jutjats durant dos o tres dies fins que poden assignar-los una plaça en un centre de menors.