Una dona resulta ferida lleu en bolcar el seu cotxe a Marganell

Una dona de 48 anys, veïna de Monistrol de Montserrat, va resultar ferida lleu ahir al migdia en un accident de trànsit a Marganell, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els fets van tenir lloc a 2/4 de 2 del migdia, quan, per causes que es desconeixen, un cotxe va sortir de la calçada, a la carretera BV-1123, i va acabar bolcant. Com a conseqüència, la conductora va resultar ferida de caràcter lleu i, després de ser atesa pel SEM, va ser traslladada en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

D'altra banda, un remolc que transportava va sortir de la via, a Cardona, i va quedar travat amb un senyal de trànsit, cap a 2/4 de 7 del matí. L'incident, que va tenir lloc a la zona del pavelló, no va provocar ferits.