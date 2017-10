Demanen presó per a una dona de 85 anys per un accident mortal a Casserres

La fiscalia demana inicialment dos anys de presó per a una dona de 85 anys acusada d'un accident mortal l'agost del 2015 a la C-16, a Casserres, després que s'equivoqués i entrés a l'autovia en sentit contrari. La víctima és la dona que l'acompanyava al seient de copilot. El Jutjat Penal 1 de Manresa celebrarà properament una vista per estudiar una possible condemna de conformitat entre les parts. El fiscal també demana la retirada del carnet de conduir de l'acusada durant sis anys.

Els fets van succeir el 30 d'agost del 2015 a 3/4 de 10 del vespre, quan ja era fosc. L'acusada conduïa un cotxe per la carretera BV-4132, tot procedint de Casserres, i es dirigia a Gironella. En el mateix vehicle, viatjava en el seient de copilot la víctima, Josefa Guerrero Rodero, de 81 anys i veïna de Gironella. Totes dues provenien de la Festa Major de Casserres.

Segons la fiscalia, per fer el trajecte entre Casserres i Gironella, la conductora utilitzava habitualment la carretera antiga. Però, aquell dia, aquesta via estava tallada, per la qual cosa va haver d'agafar l'autovia C-16,ja que era l'única ruta alternativa possible.

En una de les rotondes que permeten la incorporació a l'autovia, s'hi va incorporar en sentit contrari, a través d'un carril de sortida de la C-16. La fiscalia assenyala que la dona estava «totalment distreta» i, per tant, no es va adonar del senyal de prohibit el pas que li afectava, ni tampoc del senyal de cediu el pas a la inversa que hi havia pintat al terra.

D'aquesta manera, el vehicle es va incorporar a la calçada destinada al trànsit en sentit Manresa, però es va posar a circular en direcció a Berga. La dona va circular durant uns 700 metres fins que va xocar contra un cotxe que circulava correctament en sentit Manresa. La conductora d'aquest úlitm vehicle va intentar esquivar el cotxe infractor per l'esquerra, però no ho va aconseguir, de manera que es va produir un xoc molt violent, que va causar la mort de Josefa Guerrero. Els dos ocupants del cotxe que circulava de forma correcta van resultar ferits, un dels quals de caràcter greu.

La fiscalia tipifica els fets com un delicte d'homicidi per imprudència greu, en concurs amb un altre delicte de lesions. Per aquest motiu, demana inicialment per a l'acusada la pena de dos anys de presó, una multa de 1.440 euros i la retirada del seu carnet de conduir durant sis anys.

La família de la víctima mortal i els dos ferits han renunciat a rebre cap indemnització. D'aquí a uns dies, se celebrarà una vista de conformitat per explorar un possible pacte de conformitat entre la fiscalia i la defensa. Si no s'arriba a un acord, el cas anirà a judici.