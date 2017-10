Jutgen un bagenc per estafar en la venda d'una formigonera

La fiscalia demana tres anys de presó per a un bagenc acusat d'haver estafat un home en no entregar-li una formigonera que li havia comprat prèviament. El judici se celebrarà la setmana vinent al Jutjat Penal 3 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el novembre del 2015, quan l'acusat, Fernando G. M., va posar un anunci a la pàgina Mil anuncios.com, on oferia la venda d'una formigonera per un valor de 1.200 euros. Un home la va comprar i li va pagar la quantitat sencera, mitjançant una transferència bancària. Tot i així, segons la fiscalia, l'afectat no va rebre mai la formigonera i l'acusat només li ha retornat 200 euros. El fiscal tipifica els fets com un delicte d'estafa i demana tres anys de presó.