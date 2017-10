Crema la campana extractora d'una cuina, a Moià

Una campana extractora d'una cuina va cremar aquest diumenge al vespre en un habitatge del número 9 del carrer de Sant Josep de Moià. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'incendi quan faltaven 20 minuts per les 9 del vespre, i tres dotacions es van desplaçar fins el domicili afectat per apagar les flames. En 5 minuts, el foc va quedar apagat, i els cossos d'emergències van ventilar l'habitatge. A resultes del foc va quedar afectada la campana, i no es van produir més danys materials ni personals.