Els afectats han de pagar 840 euros de les costes

Els cinc treballadors de Pirelli que van denunciar el cas han de pagar les seves costes judicials. En concret, segons un dels afectats, Carlos Fernández, cadascun d'ells ha de pagar, en total, 840 euros al procurador i l'advocada que els han portat el tema.

Així ho estableix la sentència, que condemna els estafadors a pagar les costes del procés «excloent les costes de les acusacions particulars, per expressa petició seva». Aquest punt va ser inclòs en el pacte realitzat entre la fiscalia, les defenses i les dues acusacions particulars, que eren l'advocada que representava els cinc denunciants i l'advocat del principal banc afectat. «Ens vam trobar l'acord fet i no hi vam poder dir res», lamenta Fernández. La seva advocada no ha volgut fer declaracions a aquest diari.

Fernández diu que han demanat a Pirelli que pagui aquestes costes. «Les nòmines van ser robades perquè el 2009, en plena crisi de l'empresa, no eren custodiades correctament. Per tant, Pirelli hauria d'assumir responsabilitats», diu. Segons afegeix, però, Pirelli s'hi ha negat perquè no li ho ha ordenat cap jutge. De fet, l'empresa mai no ha estat denunciada com a responsable civil.