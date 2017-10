Un camioner resulta ferit en accidentar-se a la carretera de la Llosa del Cavall

Un camió que circulava ahir al matí per la carretera de la Llosa del Cavall es va accidentar i va sortir de la calçada. Com a conseqüència, el conductor va resultar ferit lleu, segons fonts dels Bombers i del Servei Català de Trànsit.

Els fets van tenir lloc a 1/4 d'11 del matí al punt quilomètric 21 de la carretera C-462, al terme de Guixers, a prop de Sant Llorenç de Morunys, en el tram del pantà. El camió va anar a parar a fora de la calçada i va mig tombar la càrrega que portava, consistent en plaques de guix. A més, va començar a perdre gasoil. Fins a l'indret s'hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers, que van tapar la fuita de gasoil i van netejar la calçada. També hi van treballar el SEM i els Mossos, que van tallar la carretera. La via no es va reobrir fins a la tarda, un cop retirat el vehicle.