Un cotxe s'accidenta en un pont d'entrada a Sant Joan

Un cotxe que entrava a Sant Joan de Vilatorrada pel pont gran va sortir de la calçada i va quedar mig bolcat a la vorera, ahir al matí. Tot i l'aparatositat de l'accident, els quatre joves que viatjaven en el vehicle van resultar il·lesos.

Els fets van tenir lloc cap a les 9 del matí, quan el cotxe, que procedia de l'eix del Cardener (C-55), va accedir al pont gran, que dóna entrada a Sant Joan per la zona poliesportiva. En fer el gir per incorporar-se al pont, el conductor va perdre el control del volant i el cotxe va sortir de la calçada.

Com a conseqüència, el vehicle va quedar mig tombat a la vorera, damunt de la barana de separació de la calçada. El cotxe va arrencar una part de la barana del pont, que va trencar el parabrises. Malgrat tot, no hi va haver ferits.