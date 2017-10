Pena mínima per a l'exempleat de Pirelli de Manresa que va estafar companys seus

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any i mig de presó l'extreballador de Pirelli de Manresa que va estafar companys seus en agafar-los les nòmines i utilitzar les dades per fer compres per valor de 47.678 euros. Tant ell com dues còmplices, també condemnades, evitaran la presó si retornen íntegrament els diners a les entitats bancàries afectades (que no van arribar a carregar els imports als perjudicats) i paguen una multa de 630 euros.

Els fets van tenir lloc durant el 2009, l'últim any d'activitat productiva a la fàbrica. Segons la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, el treballador condemnat, Javier Garcia Galera, es va apoderar de les nòmines de diversos companys, amb la intenció d'alterar-les i utilitzar-les per obtenir targetes de crèdit i préstecs d'entitats financeres. L'empleat va cometre després les falsificacions amb dues còmplices també condemnades, Verónica Garcia Sánchez i Tatiane Thais Baeta Marins.

Segons la sentència, els acusats escanejaven les nòmines a l'ordinador, i incorporaven dades de les víctimes, tot confeccionant un DNI al seu nom. Amb aquesta documentació falsa, obtenien targetes i préstecs de tot tipus.

D'aquesta forma, van realitzar compres per imports que van sumar 47.678 euros, que van afectar onze persones, cinc de les quals treballadors de Pirelli que van denunciar els fets. Els diners van ser sufragats per set entitats financeres diferents, que no van arribar a carregar els diners als afectats.

Ara, els processats hauran de tornar els diners a les set entitats perjudicades. De moment, ja han avançat 16.369 euros, de manera que els falta per pagar 31.309 euros. Ho podran fer a terminis: dos dels acusats, Javier i Tatiane, han d'abonar mensualment 150 euros, i la tercera acusada, Veronica, n'haurà de sufragar 50.

Tots ells van reconèixer els fets el dia del judici. Per això, les defenses van poder pactar una pena de conformitat amb les acusacions i la fiscalia, que inicialment demanava deu anys de presó.