Despreniments en una balcera obliguen a protegir el carrer de Sant Marc, a Manresa

La Policia Local de Manresa ha abalisat aquest dijous un tram del carrer de Sant Marc a causa d'uns despreniments de pedres en una balcera, produïts arran de les pluges.

Concretament, s'ha clausurat un tram d'un sender que va des de la capella de Sant Marc fins al Camí de la Cova, i que discorre paral·lel a la vorera del carrer de Sant Marc.

Les pedres han caigut aquest dijous al matí, a la zona del camí on hi ha una font. L'avís s'ha produït a 3/4 de 12 del matí i, fins a l'indret, s'hi han desplaçat els Bombers i la Policia Local, que ha situat tanques per impedir l'accés de vianants a la zona.