Un home queda ferit amb policontusions en accident a la C-55, a Súria

Un home, veí de Manresa, ha patit policontusions aquest dijous, poc abans de les 6 del matí, en accidentar-se a la carretera C-55, al quilòmetre 49, a l'alçada de Súria. Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, el vehicle que conduïa l'afectat ha sortit de la via per causes que es desconeixen i ha donat voltes de campana. A resultes de l'accident, el conductor s'ha fet múltiples contusions i ha estat traslladat per una ambulància del SEM a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Una dotació dels Bombers ha treballat al lloc de l'accident durant una hora.