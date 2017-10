Identifiquen una veïna de Cornellà com la víctima de l'accident de l'eix Diagonal

Una veïna de Cornellà de Llobregat de 43 anys d'edat, Mónica C. G., és la persona que dimarts a la tarda va morir en l'accident de trànsit de l'eix Diagonal (C-37), a prop de Castellfollit del Boix, segons ha conclòs la investigació dels Mossos d'Esquadra, que està pendent de la certificació oficial de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. La família de la víctima ja ha contactat amb el tanatori Servisa de Cornellà per celebrar-hi el funeral.

L'accident, tal com va explicar dimecres aquest diari, va tenir lloc dimarts a les 4 de la tarda al punt quilomètric 73,5 de l'eix Diagonal, al terme municipal de Castellolí (Anoia), però a tocar del terme de Castellfollit del Boix (Bages).

El cotxe que conduïa la víctima circulava en sentit Manresa, per un tram de pujada on hi ha doble carril. Just abans d'entrar al túnel de Can Jorba, el vehicle no va fer un revolt, va sortir de la calçada, va continuar corrent uns quants metres i va impactar frontalment contra un mur exterior del túnel. A causa del xoc, el cotxe es va incendiar i la conductora va morir.

Els Mossos continuen investigant les circumstàncies de l'accident, per determinar per quin motiu el vehicle va sortir de la calçada. Tot i que el mateix dimarts a la tarda no es va descartar cap possibilitat, el cos policial va confirmar aquest dimecres que es tracta efectivament d'un accident i que, per tant, es descarta la hipòtesi del suïcidi.

El fet que el cadàver acabés carbonitzat, a causa de l'incendi, ha impedit la identificació visual de la víctima. Gràcies a la matrícula del cotxe (que va conservar els digíts), els Mossos van poder iniciar una investigació que va concloure hores després amb la identificació de la víctima mortal, Mónica C. G., de 43 anys i veïna de Cornellà.

El cadàver va ser traslladat als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justicia de Barcelona, amb l'objectiu que els forenses n'extraguessin mostres d'ADN per confirmar la identitat de la víctima.

La família de la dona ja va ser informada de la defunció el mateix dimarts a la nit i ha iniciat els tràmits per celebrar el funeral, que tindrà lloc al tanatori Servisa de Cornellà, segons van explicar dimecres responsables de la instal·lació. Quan es coneguin els resultats de l'autòpsia (previsiblement, avui), Funerària Anoia serà l'encarregada de fer el trasllat del cadàver des de la Ciutat de la Justícia fins al tanatori de Cornellà. Aquest dimecres, per tant, encara es desconeixia el dia i hora del funeral.