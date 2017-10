L'Ajuntament de Manresa demana a la Guàrdia Civil que deixi passar els vianants

L'Ajuntament de Manresa ha demanat a la Guàrdia Civil que reobri, si més no parcialment, les voreres que rodegen la caserna, que des de fa nou dies estan tancades als vianants per motius de «seguretat». Això provoca que els ciutadans que caminen per la vorera de la carretera de Cardona o la del carrer Dibuixant Joan Vilanova hagin de creuar forçosament la calçada per prosseguir la ruta.

Fonts municipals van explicar ahir a aquest diari que, amb motiu del 12 d'octubre, responsables de la caserna van demanar tanques a l'Ajuntament, adduint motius de seguretat, tal com ja havien demanat altres vegades. La Guàrdia Civil va col·locar les tanques en un tram de la façana principal, l'únic on el cos policial permet als vianants trepitjar una part de vorera. En canvi, en tota la resta del perímetre de la caserna, la Guàrdia Civil ha col·locat una cinta, subjectada entre els pilons, que impedeix del tot el pas dels vianants.

Per aquest motiu, el consistori ha demanat a la Guàrdia Civil que, en cas que tinguin la intenció de mantenir el perímetre de seguretat a l'entorn de la caserna, ho facin permetent el pas de vianants i que, a tot estirar, ocupin només una part de la vorera. L'Ajuntament també ha demanat el retorn de les tanques, un cop passat el dia 12. La Guàrdia Civil ha respost que les retornarà aquest dijous.