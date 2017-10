Absolen el conductor que va atropellar mortalment un operari de l'eix, a Manresa

El Jutjat Penal número 2 de Manresa ha absolt les dues persones que estaven acusades d'homicidi imprudent per l'atropellament mortal d'un operari de les obres de desdoblament de l'eix Transversal (C-25), a Manresa, ara fa cinc anys. Són el conductor que va atropellar el treballador i el cap laboral de la víctima. La jutgessa descarta que cap d'ells cometés una negligència i assenyala que l'accident es va produir en un tram d'obres on la senyalització dels cons era confusa, sense que el conductor excedís la velocitat.

Els fets, segons la sentència, a la qual ha tingut accés aquest diari, van tenir lloc fa cinc anys, el 18 d'octubre del 2012. El conductor, Antoni I. P., circulava per l'eix Transversal (C-25), per la calçada en sentit Girona, sense excedir la velocitat permesa. La calçada estava en obres i, a més, presentava deficiències de senyalització, segons la sentència. Al punt quilomètric 133,5 de la C-25, entre els accessos de Manresa oest i de Manresa nord, el conductor, que anava precedit per altres vehicles que circulaven pel mateix carril que ell, va intentar accedir al carril situat a la seva dreta, tot realitzant així una maniobra que no estava prohibida. L'home es volia dirigir a la sortida de Manresa nord.

En el moment en què va verificar pel retrovisor que no circulava cap altre vehicle pel carril on volia incorporar-se (que estava senyalat amb punts de premarcatge), va impactar amb un treballador que era a la via. L'operari, Luis Martínez Rodríguez, va morir per un traumatisme cranioencefàlic.

Per negar l'excés de velocitat, la jutge té en compte l'atestat dels Mossos, que ho van descartar, ja que la víctima no va sortir disparada després de l'atropellament i el cotxe no va tenir cap desperfecte. A més, recorda la jutge, tots els cotxes que circulaven en aquell moment anaven en una única filera, un després de l'altre, i la velocitat de tots era baixa.

Segons la sentència, el conductor va creure erròniament que el carril on pretenia incorporar-se era apte per a la circualció perquè la via «no tenia l'oportuna senyalització, ja sigui amb senyals lumínics o de balisament». Els conductors, tal com van explicar els Mossos al judici, passaven de circular per un únic carril a trobar-se «amb una plataforma no delimitada, l'amplitutd de la qual podia ser de fins a tres carrils». No hi havia cap senyal que prohibís la maniobra que va fer l'acusat.

El conductor s'enfrontava a una petició de tres anys de presó per part de l'acusació particular, mentre que la fiscalia demanava únicament una multa per una falta d'homicidi imprudent. Pel que fa a l'altre acusat, el cap laboral de la víctima, també s'enfrontava a una petició de tres anys per part de l'acusació particular, mentre que la fiscalia sol·licitava l'absolució. La jutge, finalment, també l'ha absolt, en no considerar provat que l'armilla reflectant que portava la víctima hagués perdut la visibilitat. De fet, la magistrada descarta que l'acusat, Raul M. N., tingués cap responsabilitat directa en la dotació del material de seguretat dels operaris. En la sentència, la jutge obliga l'acusació particular a pagar les costes processals, en considerar que ha actuat de forma «irreflexiva» i «temerària».