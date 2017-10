Una esllavissada al túnel de la Puda causa desperfectes a tres vehicles i talla la C-55

Una esllavissada de pedres al túnel de la Puda ha obligat a tallar completament la C-55, entre Collbató i Olesa de Montserrat durant unes dues hores i mitja.

L'esllavissada ha causat danys a tres vehicles que circulaven per la carretera, sense causar ferits, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. A les 18:00h de la tarda la carretera s'ha reobert al trànsit.

El despreniment ha tingut lloc a 1/4 de 4 de la tarda, al punt quilomètric 9 de la C-55, i s'ha produït arran de les últimes pluges. No és la primera vegada que es produeixen esllavissades en aquest tram.

Com a conseqüència, la via s'ha hagut de tallar totalment i s'han format cues quilomètriques. Segons Trànsit, a les 5 de la tarda, hi havia sis quilòmetres de cua en sentit Manresa i tres quilòmetres de cua en sentit Barcelona. Els Mossos han desviat el trànsit a través d'una via local, la B-113, que passa per Ca n'Estruc.

Conductors afectats pel col·lapse han explicat a aquest diari que han estat més d'una hora atrapats a la cua sense haver vist en cap moment presència de Mossos. Molts conductors han fet mitja volta i han anat a buscar rutes alternatives: l'A-2 i la carretera de Can Maçana, per anar en sentit Manresa, o l'autopista C-16 i la C-58, per anar cap a Barcelona.