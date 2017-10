Els detinguts de l'1 de Maig a Manresa neguen haver agredit mossos i els acusen d'arbitrarietat

Davant, a l´esquerra, els dos acusats, aquest dilluns als jutjats, on han rebut el suport de diverses persones

Els dos detinguts durant la manifestació de l'1 de maig passat a Manresa han negat aquest dilluns haver agredit els mossos d'esquadra i han assegurat que la seva detenció va ser "arbitrària", ja que van ser arrestats "a l'atzar". Tots dos han fet aquestes manifestacions als mitjans de comunicació abans d'entrar als jutjats de Manresa, on han estat convocats per declarar com a acusats d'atemptat a l'autoritat.

"Estem aquí per defensar la nostra innocència. No vam agredir a cap policia en cap moment", ha assegurat un dels dos detinguts, Erik Montero. "Ens van detenir de forma arbitrària. A mi em van agafar quan estava intentant posar una mica de pau, perquè paressin de carregar", ha afegit Montero. "Quan estava parlant amb els mossos, em va venir un altre mosso per darrere, em va agafar pel coll i em va estampar a terra. Seguidament, se'm van tirar quatre agents a sobre i em van donar cops, fins que va venir el cotxe patrulla i em van portar a comissaria", ha explicat.

Montero ha assegurat que la manifestació havia estat en tot moment "pacífica" fins que va arribar al carrer del Born. Segons ha assenyalat, "hi participaven nens, mares i gent gran. Els Mossos no van dubtar a carregar igualment, havent-hi aquestes persones vulnerables". Montero ha conlòs que "la intenció dels Mossos va ser criminalitzar la manifestació i els seus participants".

Montero i l'altre acusat, Lluís Salsamora, han explicat que, a dins del jutjat, tenien la intenció de respondre a les preguntes del jutge i dels advocats defensors, però no pas les preguntes de la fiscalia i de l'advocat dels Mossos. Tots dos han rebut el suport als jutjats de diversos membres dels col·lectius convocants de l'organització de la manifestació del Primer de Maig. La seva portaveu, Òria Ferrer, ha assegurat que "el clima de tensió va ser provocat únicament per la policia".

La declaració d'avui s'ha fet en la fase d'instrucció, a l'espera que se celebri el judici. Fa unes setmanes, ja van declarar al jutjat els cinc mossos que van denunciar haver rebut lesions dels manifestants. Pel que fa als deu manifestants que van resultar ferits, de moment no han presentat la denúncia, però han explicat que tenen els informes mèdics i que no descarten fer-ho.