Ferit greu un camioner en ser atropellat a l'eix Transversal, a Sant Fruitós

El conductor d'un camió ha resultat ferit greu aquest dimarts a la tarda en ser atropellat a l'eix Transversal (C-25), quan ha sortit del seu vehicle, a l'altura de Sant Fruitós de Bages. Un helicòpter del SEM s'ha desplaçat fins al lloc de l'accident, que ha obligat a tallar totalment la calçada.

Els fets, segons han informat el Servei Català de Trànsit i els Bombers, han tingut lloc poc abans de 3/4 de 5 de la tarda al punt quilomètric 137,9, a la calçada en sentit Girona, entre els accessos del parc de l'Agulla i del polígon de Santa Anna.

Per causes que es desconeixen, el conductor d'un camió ha aturat el vehicle a la calçada i ha sortit a l'exterior, moment en què ha resultat atropellat per un cotxe.

Com a conseqüència, l'home ha resultat ferit greu. Fins a l'indret s'hi han desplaçat diverses unitats del SEM, entre les quals l'helicòpter, per tal d'estabilitzar la víctima i portar-la posteriorment a un centre hospitalari.

L'accident ha obligat a tallar completament la calçada en sentit Girona, cosa que genera importants retencions de trànsit. Al lloc dels fets hi treballen també tres dotacions dels Bombers i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.