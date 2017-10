Un camioner surt del vehicle i és atropellat greument a l'eix, a Sant Fruitós

El conductor d'un camió va resultat ferit molt greu ahir a la tarda en ser atropellat a l'eix Transversal (C-25), quan va sortir del seu vehicle, a Sant Fruitós de Bages. Tot i la gravetat del diagnòstic, fonts dels Mossos van indicar que no perilla la vida de la víctima, que va ser traslladada en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

Els fets, segons el Servei Català de Trànsit, van tenir lloc poc abans de 3/4 de 5 de la tarda al punt quilomètric 137,9, a la calçada en sentit Girona, entre els accessos del parc de l'Agulla i del polígon de Santa Anna. Per causes que es desconeixen, el conductor d'un camió va haver d'aturar el vehicle a la calçada i va sortir a l'exterior, moment en què va ser atropellat per un cotxe.

Com a conseqüència, l'home va resultar ferit molt greu. Fins a l'indret s'hi van desplaçar diverses unitats del SEM, entre les quals l'helicòpter, per tal d'estabilitzar la víctima i portar-la posteriorment a l'hospital Parc Taulí.

L'accident va obligar a tallar totalment la calçada en sentit Girona, cosa que ha embussar el trànsit de l'eix i de les sortides de Manresa. Al lloc dels fets hi van treballar també tres dotacions dels Bombers i quatre patrulles dels Mossos. El trànsit no es va reobrir fins a 1/4 de 8 de la tarda. Es dóna el cas que, durant la retenció, dos cotxes van col·lidir entre si, poc després de l'Agulla. Una persona va resultar ferida lleu.

D'altra banda, una persona va resultar ferida lleu ahir al migdia pel xoc entre un cotxe i un tractor a la C-55, a Cardona. I a la C-16, a Bagà, un cotxe va sortir de la calçada, sense causar ferits.