Una cinquantena de ferits per les càrregues de l'1-O al Bages se sumen a la denúncia judicial

Advocats del col·legi manresà, aquest matí als jutjats, on han presentat la denúncia J. SALLENT

El Col·legi d'Advocats de Manresa ha presentat aquest dimecres al Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa la denúncia col·lectiva contra les càrregues policials de l'1-O a quatre poblacions del Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí, Callús i Fonollosa. La denúncia recull uns 50 afectats d'aquests quatre municipis, la gran majoria per lesions, incloent-hi els alcaldes de Sant Joan i Callús, Gil Ariso i Joan Badia, respectivament, i el regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona, que van resultar ferits.

La iniciativa, tal com va avançar aquest diari, ha sortit del mateix Col·legi, després que els advocats d'aquesta institució fossin testimonis de la càrregues, ja que l'1-O una seixantena de lletrats es van distribuir pels diferents col·legis electorals del Bages, amb l'objectiu de resoldre dubtes. "Ens vam trobar amb la sorpresa d'unes càrregues totalment il·legals, sense ensenyar ordres judicials i agafant material sense aixecar acta, tot provocant una sèrie de lesions", ha manifestat aquest dimecres el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié.

"Nosaltres expliquem a la jutgessa els fets i promourem aquesta investigació que volem que arribi fins al final, fins a un judici", afegeix Pié. Les denúncies, pels delictes de lesions i vulneracions de drets fonamentals, inclouen vídeos de les càrregues i els informes mèdics. En cas que la via judicial espanyola no prosperi, "arribarem fins al Tribunal Europeu dels Drets Humans", ha advertit. "Estem segurs que, si això no fos un cas polític, el tema arribaria a judici", ha afegit.

Formalment, el Col·legi d'Advocats ha presentat set denúncies, quatre de col·lectives i tres d'individuals. Les col·lectives són per cadascun dels quatre pobles bagencs on hi va haver càrregues de la Guàrdia Civil. Sant Joan i Castellgalí, amb una vintena de casos a cada lloc, són els dos municipis que han agrupat més ferits.

Pel que fa a les tres denúncies individuals, són els ferits "més greus", és a dir, "els que s'han hagut d'agafar baixes laborals, han tingut intevenció quirúgica, recuperació a casa...", ha explicat Pié. Tots tres casos són de Sant Joan, incloent-hi el santjoanenc que va resultar ferit molt greu en un dit.

Tots els lesionats per les càrregues policials han accedit a signar les denúncies col·lectives. Es tracta de més d'una quarantena. La resta de denunciants són persones a qui se'ls va vulnerar drets fonamentals. "Són gent que es va quedar tancada en col·legis electorals, sense possibilitat que poguessin entrar advocats o metges de fora", expliquen des del Col·legi.

Les denúncies són gratuïtes, ja que els advocats manresans hi treballen de forma altruista, i el Col·legi de Procuradors, segons Pié, també ha mostrat la seva disposició a no demanar costos econòmics pel seu treball. En total, un 30% dels lletrats del Col·legi d'Advocats participen voluntàriament de la iniciativa.