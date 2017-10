Detingut un veí de Sant Joan acusat de llançar una cadira a un guàrdia civil l'1-O

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres un veí de Sant Joan de Vilatorrada de 40 anys acusat d'haver llançat una cadira contra un guàrdia civil l'1-O passat a l'IES Quercus de la població, un dels col·legis electorals on hi va haver càrregues policials. L'home ha estat detingut per un delicte d'atemptat a l'autoritat.

Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, el cos policial va acudir aquell dia a l'IES Quercus "per donar compliment a l'ordre judicial del TSJC, pel que fa al comís de material electoral il·legal".

Quan la Guàrdia civil, després de donar cops de porra i trencar un vidre, va accedir a l'interior del centre, un home que hi havia a dins de l'institut va llançar una cadira a un dels agents, que va caure a terra. El fet va quedar recollit en unes imatges que es van fer virals. Segons la Guàrdia Civil, l'agent va resultar ferit "al coll, al canell dret i a la zona tibial de les cames", per la qual cosa va haver de ser atès "en un centre hospitalari de Manresa".

{C}

Segons la Guàrdia Civil, amb aquestes ja són sis les detencions de persones que presumptament van agredir guàrdies civil durant les càrregues policials de l'1-O.