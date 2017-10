Detinguts nou membres d'una banda que saquejaven camions a l'eix Transversal

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal, format per nou persones d'origen marroquí, que robava en camions de les àrees de servei de les autopistes catalanes i de l'eix transversal (C-25), incloent-hi la de Sant Pere Sallavinera, a l'Anoia. Dos dels detinguts han ingressat a presó i, a la resta, se'ls ha prohibit acostar-se a les àrees de servei de la C-25.

Els detinguts cometien robatoris de càrregues de camions que estaven estacionats en aquestes zones i, en algun cas, havien fins i tot comès algun robatori amb violència contra transportistes. L'objectiu dels delinqüents eren empreses que es dediquen a transportar mercaderia d'alt valor econòmic per tot Europa.

L'inici de la investigació, segons ha explicat el cos policial, va ser per un robatori a l'àrea de servei de Sant Pere Sallavinera el 14 de febrer. Aquest grup estava format per dos líders principals, que regentaven una flota de vehicles de propietat amb els quals es movien per les autopistes i vies ràpides de Catalunya.

La seva manera de treballar era molt acurada i sistemàtica. Els líders pujaven de nit amb el vehicle carregat d'altres membres del grup i els deixaven a l'àrea de servei seleccionada per tal de realitzar una inspecció acurada a les carregues dels camions estacionats per passar la nit allà. El grup era molt selectiu i només robava productes molt exclusius o valuosos, com ara electrodomèstics, tecnologia o roba de marca.

Un cop tenien una carrega seleccionada, el líder del grup trucava a una segona bateria d'integrants del mateix i accedien a l'àrea amb una furgoneta sostreta per tal de carregar el botí, i en cas de ser descoberts poder abandonar-la sense que la policia els impliqués directament amb els fets.

Posteriorment amagaven la càrrega sostreta unes hores a les poblacions properes a l'àrea de servei i, posteriorment la baixaven tranquil·lament per autopista fins al seu punt de receptació.

A partir d'una laboriosa investigació que ha comportat vigilàncies i seguiments, i en coordinació amb el Jutjat d'Instrucció 3 d'Igualada i amb la Fiscalia, els Mossos han pogut desarticular aquest grup format per 9 persones, totes d'origen marroquí i veïnes de diverses poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dos d'elles eren els líders i gestors d'aquest grup, dos eren els conductors encarregats de desplaçar la mercaderia sostreta amb les furgonetes també sostretes pel grup, quatre eren els encarregats de sostreure les càrregues i fer de mà d'obra durant els robatoris, i un últim el receptador que introduïa la mercaderia sostreta.

A partir de la investigació portada a terme per la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos, s'han recuperat tres furgonetes de grans dimensions sostretes i usades per transportar el producte robat i s'han decomissat i posat a disposició judicial tres vehicles particulars usats per cometre els fets delictius i desplaçar-se.

En l'entrada i escorcoll al punt d'emmagatzematge de material robat, els Mossos han pogut localitzar material que provenia d'un robatori que s'estava investigant. El valor d'objectes sostrets pel qual s'investiga aquest grup ascendeix a uns 150.000 euros, durant el temps que ha durat la investigació, dels quals ja se n'ha pogut recuperar i tornar al seus propietaris més de 10.000 euros, ja que la investigació encara està oberta i es preveuen noves detencions.

Després de passar a disposició judicial, dos dels detinguts han ingressat a presó. Per la resta dels integrants del grup, el jutge ha dictat una ordre d'allunyament de 1.000 metres a les àrees de servei i de descans afectades de l'eix transversal.