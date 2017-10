L'autor d'un atropellament mortal a Berga nega excés de velocitat a la jutge

La fiscalia va demanar ahir dos anys de presó per a un jove de Berga que l'1 de gener del 2016 va atropellar mortalment una veïna de 86 anys de la urbanització Casampons. La fiscal va concloure que l'accident va ser provocat per un excés de velocitat de l'acusat, tot basant-se en l'atestat de la Policia Local. El noi, però, va negar-ho i el seu advocat va reclamar l'absolució. El judici, celebrat al Jutjat Penal número 2 de Manresa, va quedar vist per a sentència.

Els fets van tenir lloc a les 10 de la nit, al carrer Casampons, en un tram de desnivell, situat a la urbanització del mateix nom, a Berga. L'acusat, Marc C. E., de 27 anys, conduïa el seu cotxe per aquest vial, en sentit descendent, quan, de cop i volta, va atropellar accidentalment la dona, que era a la calçada, just a l'altura de casa seva. Com a conseqüència, la víctima, Àngela de la Torre Muñoz, de 86 anys, va morir.

«Baixava de casa, mirant endavant, quan, de sobte, vaig sentir un cop, i vaig frenar. Vaig sortir del vehicle i vaig veure una dona a terra», va explicar Marc C. E. ahir davant de la jutge. El jove va assegurar que, abans de sentir el cop, no havia vist la dona. «No hi ha gaire il·luminació, allà», va dir. Tant el seu advocat com la Policia Local van certificar que l'atropellament es va produir en un punt situat entre dos fanals, i, per tant, fora de l'abast directe de la il·luminació.

El noi va assegurar que, en el moment dels fets, circulava a una velocitat «d'entre 30 i 35 km/h». A preguntes de la fiscal, Marc C. E. va afirmar que la velocitat permesa en aquell carrer és de 50 km/h, la mateixa que a tota la urbanització, segons el seu entendre.

No obstant això, els agents de la Policia Local que van fer l'atestat van negar-ho. Segons van explicar ahir, a l'única entrada de la urbanització (just després del pont), hi ha un senyal de «zona residencial», que afecta tot el barri i que, per tant, obliga a circular a 20 km/h a tots els seus carrers. En sentit contrari (en direcció a la sortida del barri) hi ha també una placa que indica la fi de la limitació de «zona residencial».

No obstant això, l'advocat del noi, amb l'ajuda d'un pèrit contractat, va rebutjar que la senyalització present al barri obligui a circular-hi a 20 km/h. El lletrat, en el seu informe, va dir que no consta que a l'entrada de la urbanització hi hagués cap senyal de zona residencial, amb la qual cosa la velocitat màxima del barri seria la mateixa que la del nucli de Berga, és a dir, la genèrica de 50 km/h.

Segons va afegir, a l'interior de Casampons es poden trobar dos rètols de «zona residencial», situats en dues cruïlles conflictives, amb la qual cosa, al seu entendre, afectarien únicament aquestes interseccions. L'advocat també va assenyalar que, en cas que la limitació de 20 km/h fos certa, entraria en contradicció amb la senyalització de 30 km/h ubicada en dos centres educatius, el Guillem de Berguedà i el Santa Eulàlia.

La defensa també va assenyalar que la poca alçada de la víctima i el fet que anés vestida de fosc van dificultar encara més la seva visió a la calçada. Segons l'advocat, al carrer hi havia cotxes aparcats (que dificultaven també la seva visió), fet que va negar la policia.