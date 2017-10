Els pares d'una nena d'11 anys de Cabrera d'Anoia morta durant una operació porten el cas a l'Audiència

Els pares de Clàudia Zorrilla, una nena d'onze anys de Cabrera d'Anoia que va morir el 2015 mentre se li practicava una petita intervenció quirúrgica a una clínica privada de Barcelona, han elevat el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona després que el jutjat d'instrucció 15 de Barcelona hagi desestimat el recurs de reforma.

La família de la menor va presentar una denúncia contra l'equip mèdic de la clínica en considerar que hi havia hagut negligència en el procediment que van seguir. La petita va morir el 6 de febrer de 2015 per una aturada cardíaca després de subministrar-li anestèsia general. A la Clàudia li havien de fer una petita intervenció quirúrgica per retirar-li uns guixos que li havien col·locat unes mesos abans arran d'una operació d'allargament de tíbies i els metges volien aprofitar-ho per practicar-li una tenotomia –una tècnica quirúrgica que consisteix en tallar els tendons per millorar el desequilibri muscular-.

El jutjat número 15 de Barcelona va arxivar el cas de la Clàudia el passat mes de juny després de prendre declaració als tres professionals –dos cirurgians i una anestesiòloga- de la Clínica Quirón-Deixeus que estaven investigats. El jutge va considerar en aquell moment que no hi havia prou proves per obrir judici. Davant d'aquesta decisió, la família va presentar un recurs de reforma i ara el jutjat l'ha tornat a desestimar. La família ja ha anunciat que presentarà un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Barcelona.

En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, el jutge acorda el sobreseïment de la causa perquè "no hi ha indicis suficients de la comissió dels fets" pels quals s'investiga els metges. Segons l'escrit judicial, la mort de la menor va ser causada "a conseqüència d'una reacció adversa als fàrmacs, una reacció imprevisible i no esperable, i, per tant, de les diligències practicades no es desprèn que hi hagués una responsabilitat penal per la seva defunció". El jutge considera que, en ser una reacció "imprevisible i no esperable", no es pot establir que hi hagués un "desconeixement del professional" ni tampoc "incompetència".



La família denuncia que el procés està "ple d'irregularitats"

La família de la Clàudia Zorrilla té clar que, malgrat el nou revés judicial, no abandonaran la seva lluita. La mare de la petita, Amparo Monteagudo, ha explicat a l'ACN que només busca justícia per la seva filla: "Vull saber exactament què li van fer i què li va passar". "La meva filla va entrar sana al quiròfan i només li van retirar uns guixos. Necessito que algú em doni una explicació per estar tranquil·la i descansar", ha apuntat. En aquest sentit ha lamentat que l'equip mèdic "es va passant la pilota i ningú assumeix responsabilitats".

La mare la Clàudia ha denunciat que el procés està "ple d'irregularitats". Primer de tot, Monteagudo considera que a la seva filla no li haurien d'haver subministrat anestèsia general, ja que "només li havien de retirar uns guixos". Malgrat que els metges van aprofitar que havien de retirar els guixos de la Clàudia per programar-li una petita intervenció quirúrgica, Monteagudo ha relatat que "un cop li van retirar els guixos van veure que no calia fer-li aquesta intervenció perquè tenia els turmells perfectament i, per tant, només van haver de treure-li el guix".

Al cap d'una hora d'entrar a quiròfan, ha relatat Monteagudo, "els metges ens van cridar perquè alguna cosa anava malament. Ens van dir que la Clàudia havia tingut una baixada de CO2 i li havia agafat una aturada cardíaca". El dilluns següent a la mort de la Clàudia, la família va interposar una denúncia penal contra la clínica i el jutge va demanar l'exhumació del cadàver de la petita. "Vam haver de reconèixer el cadàver i se'l van emportar a l'Institut de Toxicologia. Al cap d'uns dies em truca el meu advocat i em diu que el què li havien fet a la nena era una bestialitat, l'havien buidat per dins, de dalt a baix, i no li van deixar cap òrgan". Molt emocionada, Monteagudo ha relatat que la família en cap moment havia autoritzat la donació dels òrgans.

La sorpresa, però, va arribar amb els resultats de l'autòpsia, ja que, segons ha relatat la mare de la nena, van dir que era blanca, és a dir, que no es pot saber la causa de la mort de la menor. Monteagudo també denuncia que a la seva filla no li van practicar cap prova toxicològica ni tampoc cap anàlisi de sang i, per tant, "el jutge ha arxivat el cas sense tenir tota la informació bàsica sobre la taula".