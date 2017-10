Detenen una dona per un robatori violent i un furt a senyores d'edat avançada a Manresa

Una manresana de 24 anys ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra com a presumpta autora d'un delicte de robatori i violència i furt a una dona de 82 anys. La víctima va ser assaltada al vestíbul del bloc de pisos on viu, al carrer de Sant Joan d'en Coll de Manresa, quan tornava de fer la compra.

Mentre esperava l'ascensor, se li va apropar una noia jove que no coneixia. En obrir-se l'ascensor, la jove també va entrar-hi i mentre pujaven li va obrir la bossa de mà i li va prendre el moneder.

La víctima va intentar recuperar el moneder i va forcejar amb la desconeguda, però aquesta va aconseguir fugir corrents amb el botí, quan es van obrir les portes de l'ascensor.

L'endemà d'aquest primer robatori, els Mossos van rebre la denúncia que una senyora de 93 anys, també de Manresa, havia estat assaltada per una noia jove al passeig de Pere III. En aquest cas, la víctima estava comprant en un establiment quan se li va apropar una desconeguda que es va oferir a ajudar-la per posar la compra dins la bossa. Quan la dona la va obrir, la jove va aprofitar per prendre-li el moneder i marxar corrents del lloc.

Arran dels fets es va iniciar una investigació que va constatar que els dos delictes havien estat perpetrats per la mateixa persona. La sospitosa va ser localitzada i detinguda la tarda del passat dia 24 a Manresa. La detinguda, amb antecedents, va passar el dia següent a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.