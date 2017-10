Un camió impacta amb una façana i fa caure un tros de balcó, a Olesa

Un camió que circulava per Olesa de Montserrat va col·lidir, aquest dijous a 2/4 de 10 del vespre, amb la façana d'un edifici del número 64 del carrer Montserrat Cebrià i va provocar el despreniment d'una part del balcó. L'impacte no va provocar ferits i una dotació dels Bombers es va desplaçar fins al punt afectat per realitzar un sanejament de la façana.