Condemnen una conductora beguda per ferir greument un home a la C-55

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a dos anys de presó una conductora beguda que va causar un accident ara fa sis anys a la C-55, a Monistrol de Montserrat, en què un motorista va resultar ferit greu. La dona, a qui es retira el carnet de conduir durant tres anys, no haurà d'ingressar a presó si paga la indemnització a la víctima, que ha rebut la incapacitat laboral a causa de les seqüeles que pateix en una cama. La justícia haurà de determinar ara la quantitat de la indemnització per la falta d'acord entre la companyia d'assegurances i la víctima.

Els fets, segons la sentència de conformitat, van tenir lloc el 24 de maig del 2011, cap a 3/4 d'11 de la nit. L'acusada, Ana Isabel M. G., amb antecedents penals, conduïa el seu cotxe per la C-55 sota els efectes de l'alcohol.

Com a conseqüència, a l'altura del punt quilomètric 12,7, a Monistrol de Montserrat, el vehicle va envair el carril en sentit contrari. En fer-ho, va col·lidir amb un cotxe i, posteriorment, va xocar amb una motocicleta. Com a conseqüència, el motorista va caure i va resultar amb ferides greus, que li van afectar principalment la cama esquerra.

Els Mossos van fer la prova d'alcoholèmia a la conductora causant de l'accident, que va donar un resultat d'1,00 mg/l en aire espirat a la primera lectura (una quantitat que multiplicava per quatre el màxim permès), mentre que a la segona va donar 0,93.

Els agents van constatar que la conductora presentava simptomologia pròpia de la ingesta prèvia d'alcohol, com l'olor que desprenia, la parla pastosa, incoherent i repetitiva, i la falta d'apreciació de les distàncies.

A causa de l'accident, el motorista pateix seqüeles importants de mobilitat a la cama, per la qual cosa ha hagut de rebre la incapacitat completa. Actualment, necessita crosses per caminar, segons ha explicat el seu advocat.

Inicialment, la fiscalia demanava la pena de dos anys i nou mesos de presó per a l'acusada, per un delicte de lesions per imprudència greu, i la retirada del carnet durant quatre anys.

El dia del judici, celebrat fa pocs dies, l'acusada va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que la seva defensa va pactar una condemna de conformitat amb la fiscalia. La pena acordada va ser de dos anys de presó, que se suspendrà amb la condició que la dona pagui la indemnització a la víctima. De moment, però, les acusacions i la defensa no s'han posat d'acord respecte a la quantia a percebre, i haurà de ser resolt per un jutjat civil. La fiscalia demanava inicialment una indemnització de 271.000 euros, per les lesions i seqüeles.

A banda de la pena de presó, el jutge condemna l'acusada a la retirada del carnet de conduir durant tres anys. Per evitar l'ingrés a presó, la dona no podrà cometre cap fet delictiu durant dos anys.