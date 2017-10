Un vehicle s'accidenta, aquest matí, a la C-55, al terme de Manresa

Un vehicle s'ha accidentat aquest divendres, cap a 2/4 de 8 del matí, a la carretera C-55, al punt quilomètric 29 (a Manresa), en sentit Barcelona. Tal i com han assenyalat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a aquest diari, el SEM no hi ha intervingut, pel que s'entén que l'accident no ha provocat cap ferit. Dues patrulles dels Mossos d'Esquadra han treballat al lloc dels fets. L'accident no ha provocat retencions.