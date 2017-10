Crema un àtic al carrer del Pic d'Aneto de Santpedor

Un incendi ha cremat la matinada d'aquest diumenge l'àtic d'un habitatge situat al número 26 del carrer del Pic d'Aneto de Santpedor, sense que s'hagin hagut de lamentar danys personals.

El foc s'ha originat cap a les 12.40 de la matinada per causes que es desconeixen, i ha cremat el sofà, la televisió, el cablejat elèctric i l'altell, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, que haurien estat alertats pel mateix inquilí, que era al carrer en el moment que hi han arribat les tres dotacions que han participat en l'extinció. El foc s'ha pogut controlar en menys de mitja hora.