Ingressen a presó dos homes especialitzats en robatoris que van actuar a l'Anoia

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 24 d'octubre dos homes de 19 i 20 anys especialitzats en robatoris a l'interior de domicilis a diverses comarques de Catalunya. Segons la investigació, els lladres actuaven principalment als matins, entre les 9 i les 11 hores, i utilitzaven vehicles sostrets per cometre els robatoris.

De fet, en el decurs de la investigació s'han pogut recuperar quatre vehicles, dos dels quals eren de gamma alta. El 'modus operandi' consistia en seleccionar cases a quatre vents en urbanitzacions, principalment del Vallès Oriental i l'Anoia.

Els lladres s'asseguraven que no hi hagués ningú a l'interior de les cases, saltaven el mur del jardí i buscaven alguna porta o finestra per fracturar-la i poder accedir al domicili amb l'ús d'un tornavís o un estri similar. Un cop a dins, sostreien principalment joies o altres objectes de valor. Els Mossos han pogut relacionar el grup amb cinc robatoris a l'Anoia, cinc al Vallès Oriental, quatre al Vallès Occidental i dos al Baix Llobregat.

La investigació es va iniciar fa dos mesos arran d'una informació que situava els arrestats en una organització especialitzada en robatoris a domicilis. Els agents van establir que hi havia un grup de tres persones que duien a terme els robatoris i que actuaven en diverses comarques de Catalunya. Segons fonts policials, la investigació es va centrar en determinar quina era la composició del grup de lladres, determinar la seva activitat delictiva i els seus moviments pel territori, identificar-ne tots els membres, a més de determinar els domicilis on hi podien amagar material sostret.

El dia 24 d'octubre es van dur a terme tres entrades i escorcolls en domicilis, dues a Barcelona i una a Rubí. Els mossos hi van trobar diverses joies, principalment d'or, i eines per a la consumació dels robatoris. Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 26 d'octubre i el jutge va decretar l'ingrés a presó pels dos detinguts.