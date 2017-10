Un ferit en xocar el cotxe en el que anava amb un pal de la llum, a Aguilar de Segarra

Un home de 35 anys ha resultat ferit de caràcter menys greu aquest dimarts, cap a 3/4 de 6 del matí, en impactar el vehicle en el que anava contra un pal de la llum, al terme municipal d'Aguilar de Segarra.

Segons informen fonts dels Bombers de la Generalitat, l'accident ha tingut lloc al camí de l'Estació, quan un sol vehicle, en el que viatjava l'home ferit, ha xocat, per causes que encara es desconeixen, contra un pal de la llum. La persona ha quedat ferida i atrapada a l'interior del cotxe.

Tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han realitzat les tasques per alliberar l'home de 35 anys, cosa que han aconseguit al voltant de 2/4 de 7. Posteriorment, el ferit ha estat atès per efectius del SEM, que hi han desplaçat dues ambulàncies i després ha estat traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

D'altra banda, els Bombers han avisat la companyia elèctrica perquè iniciés les tasques de reparació del pal de la llum, que ha quedat malmès. A 2/4 de 8 els Bombers s'han retirat.