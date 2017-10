La Guàrdia Civil entra a la comissaria dels Mossos a Manresa

Agents de la Guàrdia Civil han entrat a les sales de comandament de com a mínim sis comissaries dels Mossos d'Esquadra, entre les quals la de Manresa, per tenir accés a les comunicacions internes entre els Mossos, de tota la Regio Policial Central, durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. Hores d'ara hi ha mitja dotzena de persones, entre agents de la Benemèrita no uniformats i membres de la comitiva judicial, encara es troben a l'interior de la comissaria manresana segons ha pogut confirmar aquest diari. A l'exterior no hi ha rastre tampoc, de cap vehicle logotipat de la Guàrdia Civil.

Segons han informat a Efe fonts policials, en concret els agents de la Guàrdia Civil han entrat, a banda de la comissaria dels Mossos de Manresa, al complex Egara, la seu central dels Mossos, situada a Sabadell (Vallès Occidental), així com a les sales de comandament de les comissaries de Girona (Gironès), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) i Granollers (Vallès Oriental), i també a Tortosa (Baix Ebre).

Fonts de la Guàrdia Civil consultades per Regió7 han evitat respondre cap pregunta sobre aquesta operació: "tenim instruccions de no donar cap tipus d'informació referent a aquest fets", han manifestat.