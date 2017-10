Obres simultànies a Sant Joan i al parc de l'Agulla dificulten l'accés a Manresa

Un operari, mirant-se el trànsit que havia aturat al punt on es donava pas alternatiu, a la C-55, a Sant Joan

Arribar a Manresa des d'alguns pobles del nord de la comarca va ser aquest dilluns summament complicat. La direcció de Carreteres de la Generalitat va iniciar de manera simultània treballs de reasfaltatge a la l'eix del Cardener (C-55), a Sant Joan de Vilatorrada, i a la carretera de Santpedor (BV-4501), a l'altura del parc de l'Agulla. Això va provocar retencions de trànsit en totes dues vies durant tot el dia.

A Sant Joan, els treballs de millora del paviment es van dur a terme al tram entre el restaurant Bona Plata i l'accés al poble pel pont del carrer Riu Cardener. Per aquest motiu, operaris de Carreteres van donar pas alternatiu al trànsit, la qual cosa va causar retencions en tots dos sentits de la marxa, que arribaven fins més enllà del polígon dels Vinyats (d'una banda) i fins a la rotonda de l'eix Transversal (de l'altra), on també es van col·lapsar els accessos.

Però és que, a més, el mateix dia, la Generalitat també va iniciar treballs de millora del paviment a la carretera de Manresa a Santpedor (BV-4501), concretament entre Pineda de Bages i la rotonda de La Salle. Dilluns, entre d'altres, es va fer el tram del parc de l'Agulla. Això va obligar també a donar pas alternatiu, la qual cosa va embussar tot el dia la via, principalment des de Pineda de Bages. Els accessos a la carretera també es van veure afectats.

Les cues, que van sorprendre la majoria de conductors, van perjudicar mestres, alumnes, mares i pares de diverses escoles, com ara La Flama i La Salle. Personal d'aquest últim centre va assegurar a aquest diari que ningú no els havia advertit d'aquests treballs. L'Ajuntament de Santpedor, al seu torn, va explicar que sí que havia rebut la comunicació la setmana passada per part del Servei Territorial de Carreteres.